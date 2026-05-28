No Dia Mundial e Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e de Redução da Mortalidade Materna, celebrado em 28 de maio, o Grupo Santa Casa de Franca reforça a importância do pré-natal, do diagnóstico precoce e do atendimento imediato às gestantes para prevenir complicações graves durante a gravidez, o parto e o pós-parto.

Referência regional em assistência materno-infantil, o Grupo Santa Casa de Franca é o único hospital terciário de alta complexidade da região do DRS-VIII (Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo), atendendo a 22 municípios e uma população estimada em cerca de 700 mil habitantes. A instituição mantém atendimento de porta aberta na maternidade, garantindo acolhimento e classificação de risco logo na chegada das pacientes.

Atendimento especializado e segurança assistencial

O protocolo assistencial permite identificar rapidamente sinais de gravidade e preparar as equipes para atuação imediata em casos de maior risco obstétrico. Entre as principais causas da mortalidade materna estão hemorragias, hipertensão gestacional, infecções e complicações cardiovasculares. Os sintomas que exigem atenção incluem sangramentos, pressão alta, dores intensas, falta de ar, febre, inchaço excessivo e diminuição dos movimentos do bebê.

Segundo a ginecologista e obstetra Dra. Mirian de Andrade, o acompanhamento adequado durante toda a gestação é fundamental para reduzir riscos e garantir mais segurança para mãe e bebê.

“O pré-natal é essencial para identificar riscos ainda no início da gravidez, acompanhar a evolução da gestação e orientar a paciente em cada fase. Quanto mais cedo a mulher recebe assistência adequada, maiores são as chances de uma gestação saudável e segura”, destaca a médica.

Além da assistência especializada, a instituição investe continuamente em protocolos de segurança, qualificação multiprofissional e práticas assistenciais baseadas em evidências, fortalecendo a cultura do cuidado seguro e centrado na paciente, princípios alinhados à governança clínica.

“A redução da mortalidade materna depende de assistência qualificada, acesso rápido e cuidado multiprofissional. Como referência regional em gestação de alto risco, a Santa Casa de Franca investe continuamente em equipes capacitadas, protocolos assistenciais atualizados e atendimento humanizado, garantindo suporte integral à mulher desde o pré-natal até o puerpério”, destaca o Dr. Eduardo Migani, diretor técnico da Santa Casa e médico ginecologista/obstetra.

Humanização e cuidado integral à gestante

A instituição mantém programas permanentes de humanização, com grupos de apoio às colaboradoras gestantes, orientações multiprofissionais e acompanhamento integral da mulher em todas as etapas da maternidade, do pré-natal ao pós-parto. O cuidado inclui acolhimento, orientação, apoio emocional e incentivo à participação da família durante a gestação e após o nascimento, no acompanhamento à amamentação e aos cuidados com o bebê e com a saúde física e emocional da mãe.

A área Materno Infantil do Grupo Santa Casa de Franca também atua com atendimento humanizado e assistência especializada, garantindo suporte contínuo às pacientes e seus familiares.

Qualidade assistencial e incentivo ao aleitamento materno

O Grupo Santa Casa de Franca possui importantes reconhecimentos voltados à qualidade e à humanização da assistência, como o título de Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que cumprem rigorosos critérios de incentivo ao aleitamento materno e fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

Outro destaque é o Banco de Leite Humano, reconhecido com o título Ouro em Excelência, que atua no incentivo à amamentação, orientação às mães e suporte especializado aos recém-nascidos, contribuindo diretamente para a saúde materna e neonatal.

Além dos benefícios ao bebê, a amamentação e o contato precoce ajudam na prevenção de hemorragias pós-parto, uma das principais causas de mortalidade materna.

Com acreditação ONA 3 - nível máximo de excelência em gestão hospitalar -, equipes preparadas e atendimento humanizado, o Grupo Santa Casa de Franca reforça diariamente o compromisso com a saúde, a segurança e o cuidado integral das gestantes de Franca e região.