28 de maio de 2026
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TRÁGICO

Homem fica gravemente ferido ao ser atropelado pela própria van

Por Laís Bachur e Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Veículo utilitário que atropelou trabalhador, deixando-o em estado gravíssimo
Veículo utilitário que atropelou trabalhador, deixando-o em estado gravíssimo

Um homem de 50 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, em Franca. O acidente aconteceu na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.

A vítima foi identificada como Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, morador de Pioneiros, distrito de Guará. Ele trabalha com entregas e estava em Franca para distribuição de mercadorias.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, Mendonça deixou a Fiat Ducato Cargo branca estacionada na avenida Francisco José da Silva, no Jardim Milena, mas o veículo começou a descer desgovernado.

Ao perceber a movimentação, o motorista tentou retornar ao utilitário para impedir que ele seguisse em direção à contramão da rodovia Cândido Portinari.

Durante a tentativa de conter o veículo, ele acabou sendo atropelado. A van desceu o barranco e foi parar na rodovia.

Estado gravíssimo

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

Rogério foi encaminhado para a Santa Casa de Franca em estado gravíssimo.

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