Um homem de 50 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, em Franca. O acidente aconteceu na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.

A vítima foi identificada como Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, morador de Pioneiros, distrito de Guará. Ele trabalha com entregas e estava em Franca para distribuição de mercadorias.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, Mendonça deixou a Fiat Ducato Cargo branca estacionada na avenida Francisco José da Silva, no Jardim Milena, mas o veículo começou a descer desgovernado.