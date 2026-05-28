Um homem de 50 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, em Franca. O acidente aconteceu na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.
A vítima foi identificada como Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, morador de Pioneiros, distrito de Guará. Ele trabalha com entregas e estava em Franca para distribuição de mercadorias.
De acordo com informações apuradas no local do acidente, Mendonça deixou a Fiat Ducato Cargo branca estacionada na avenida Francisco José da Silva, no Jardim Milena, mas o veículo começou a descer desgovernado.
Ao perceber a movimentação, o motorista tentou retornar ao utilitário para impedir que ele seguisse em direção à contramão da rodovia Cândido Portinari.
Durante a tentativa de conter o veículo, ele acabou sendo atropelado. A van desceu o barranco e foi parar na rodovia.
Estado gravíssimo
Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.
Rogério foi encaminhado para a Santa Casa de Franca em estado gravíssimo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.