O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 28, em Franca, que a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes” deve reduzir a pressão sobre a rede pública de saúde da região e descartou qualquer corte de repasses à Santa Casa de Franca. As declarações foram dadas em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do portal GCN/Sampi, na manhã desta quinta-feira, 28, antes da entrega oficial da unidade.

Início das operações e impacto regional

“Sabíamos da pressão que tínhamos na Santa Casa”, destacou o governador. Segundo ele, o novo hospital atende a uma demanda histórica da região e deve contribuir para reorganizar o fluxo de atendimentos.

Tarcísio afirmou ainda compartilhar do sentimento do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) com a inauguração da unidade. “Algo que era esperado há muito tempo”, disse.

Leitos e capacidade da unidade