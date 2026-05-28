Morreu nesta quinta-feira, 28, aos 62 anos, Sérgio Antônio Queiróz, figura muito querida e conhecida nas comunidades católicas de Franca, especialmente na Comunidade Hodie, no Jardim Santa Mônica. Casado há mais de 45 anos com Elza Maria Tristão, deixa os filhos Eduardo Tristão de Queiroz e Carol.

Sérgio era reconhecido pela dedicação à família, à fé e ao trabalho comunitário. Atuou por muitos anos na área de produção e controle de produção do setor calçadista e, paralelamente, manteve forte presença na igreja, servindo há mais de uma década em diversas frentes da comunidade católica francana.

Muito participativo, esteve presente em ações na Comunidade Sagrado Coração, na Capelinha e também no Carmelo, sempre lembrado pela disposição em ajudar, serenidade e espírito acolhedor. Amigos e familiares destacam sua alegria, simplicidade e o hábito constante de brincar e levar leveza às pessoas ao seu redor.