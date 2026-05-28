Morreu em Franca nesta quarta-feira, 27, o sargento aposentado Gilmar Ferreira Borges, do Corpo de Bombeiros de Franca. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer.
Gilmar morava no Parque do Horto, na região Norte da cidade, e deixa mulher, dois filhos e netos.
Nos últimos anos da carreira, o sargento atuou como responsável pela seção de manutenção da corporação em Franca.
Após a confirmação da morte, integrantes do Corpo de Bombeiros prestaram homenagens ao militar aposentado em um grupo interno da corporação.
Em uma das mensagens divulgadas pelos colegas, os bombeiros destacaram a trajetória de Gilmar dentro da instituição.
“Nenhum bombeiro sabe quando o brado será o último. Ninguém sabe. A adrenalina sobe e a vibração toma conta do sangue vermelho, a nossa cor. Algumas vezes, Deus leva o nosso irmão, a nossa irmã e todo um Corpo de Bombeiros sente, toda uma tropa chora”, diz trecho da homenagem.
A mensagem ainda completa: “Descanse em paz comandante Gilmar Ferreira Borges, seu nome ecoará no livro dos lendários, dos imortais, dos heróis que escrevem a nossa história”.
Velório e sepultamento
O velório de Gilmar Ferreira Borges acontece das 8h às 14h desta quinta-feira, no Memorial Nova Franca.
O sepultamento será realizado em seguida, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
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