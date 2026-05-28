Morreu em Franca nesta quarta-feira, 27, o sargento aposentado Gilmar Ferreira Borges, do Corpo de Bombeiros de Franca. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer.

Gilmar morava no Parque do Horto, na região Norte da cidade, e deixa mulher, dois filhos e netos.

Nos últimos anos da carreira, o sargento atuou como responsável pela seção de manutenção da corporação em Franca.