Uma câmera de segurança do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, registrou o momento do atropelamento que resultou na morte de Carlos Roberto Moraes, de 63 anos, na manhã desta quinta-feira, 28.

As imagens mostram o idoso caminhando pelo terminal de forma visivelmente desorientada. Segundo testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.

Leia mais:

Homem morre atropelado por ônibus no terminal de Franca