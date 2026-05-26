O sistema Muralha Paulista do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com municípios, entrou oficialmente em operação em Franca no último dia 19 de maio e, por meio do recochecimento facial, já auxiliou na localização e prisão de duas pessoas com mandados judiciais em aberto na cidade.

Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso no Terminal de Ônibus “Ayrton Senna”, na região central. Já no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, uma mulher que tinha mandado de prisão expedido por dívida de pensão alimentícia também foi detida.

De acordo com a Prefeitura de Franca, a plataforma atua de forma integrada e funciona 24 horas por dia, com monitoramento contínuo em pontos estratégicos da cidade. O sistema cobre as principais vias de entrada e saída de Franca, além de áreas com grande circulação de pessoas e intenso fluxo de veículos.