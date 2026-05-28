O motociclista Lauan Phelipe Lourenço Silva Soares, de 25 anos, morreu após um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira, 28, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da Vila São Sebastião, em Franca.
Segundo as informações apuradas, Lauan seguia pela pista no sentido Sul quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu na traseira de um caminhão que trafegava na mesma direção.
Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves.
Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu após o atendimento.
Atendimento
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris ViaPaulista estiveram no local para atendimento da ocorrência e sinalização da via.
O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.
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