O motociclista Lauan Phelipe Lourenço Silva Soares, de 25 anos, morreu após um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira, 28, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo as informações apuradas, Lauan seguia pela pista no sentido Sul quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu na traseira de um caminhão que trafegava na mesma direção.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves.