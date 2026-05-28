O Sesi Franca Basquete recebe o Brasília Basquete nesta quinta-feira, 28, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, para o jogo decisivo da semifinal do NBB 2025/2026.
A série melhor de cinco está empatada em 2 a 2. Quem vencer avança para a final da competição nacional contra o Pinheiros, que eliminou o Corinthians na outra semifinal.
A expectativa é de ginásio lotado para apoiar o time francano na busca pela classificação.
Após a derrota no jogo 4, em Brasília, por 71 a 69 nos segundos finais, jogadores e comissão técnica do Franca destacaram o equilíbrio da série.
Correções e foco para decisão
O pivô Rafael Mineiro afirmou que a equipe precisa corrigir erros apresentados na última partida.
“Nós pecamos em algumas bolas, mas nada fora do normal. Eu acho que é analisar, tivemos uma chance de ganhar o jogo. É analisar o que nós fizemos de melhor, corrigir o que não conseguimos acertar e acabamos dando chance para eles arremessarem bola de três, livre, que é o que eles mais gostam de fazer”, disse.
O técnico Helinho Garcia avaliou que o desempenho do Franca ficou abaixo do apresentado no terceiro jogo da série, disputado em Brasília.
Segundo ele, apesar de a defesa não ter feito uma partida ruim, a equipe falhou em momentos decisivos.
“Temos que estar totalmente focados, concentrados, fazendo aquilo que é necessário para que a gente possa explorar pontos que são positivos para nós e, consequentemente, dominar o ritmo do jogo em busca da vitória”, afirmou.
Equipes terão força máxima
O Sesi Franca terá elenco completo para a partida, incluindo o ala-armador Georginho, que retornou no último jogo após se recuperar de uma lesão na coxa.
O técnico Dedé Barbosa também não terá desfalques no Brasília para a decisão no "Pedrocão".
