As secretárias estaduais Cláudia Carletto (Esportes), Marília Marton (Cultura e Economia Criativa) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) detalharam, durante jantar da Caravana 3D realizado em Franca na quarta-feira, 27, os investimentos do Governo de São Paulo para o município e cidades da região.
A agenda integrou a visita do governador Tarcísio de Freitas à cidade, na véspera da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”.
O encontro ocorreu na churrascaria Nonno Grill e reuniu prefeitos, lideranças políticas e integrantes do primeiro escalão do governo estadual. Durante a reunião, foram apresentados números de investimentos e projetos em andamento na região administrativa de Franca.
Esporte
A secretária Cláudia Carletto informou que Franca recebe cerca de R$ 1,2 milhão por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Segundo ela, os recursos contemplam cinco projetos no município, incluindo iniciativas ligadas ao basquete, futebol e tênis.
Entre os projetos, está uma ação vinculada ao ex-jogador Anderson Varejão, voltada à formação esportiva de 200 crianças e jovens no basquete.
Cultura e economia criativa
Marília Marton afirmou que a pasta destinou aproximadamente R$ 10 milhões para a região desde 2023, por meio de editais e parcerias. Segundo ela, os investimentos também incluem oficinas e ações do programa CultSP Pro.
A secretária destacou ainda encontros com gestores municipais para discutir vocações locais e o fortalecimento cultural e econômico da região.
Infraestrutura e saneamento
Natália Resende anunciou investimentos de R$ 286 milhões em obras de saneamento e infraestrutura para a região. Deste total, segundo ela, cerca de R$ 150 milhões serão destinados a Franca.
Entre as intervenções estão obras em reservatórios de água, ampliação da resiliência hídrica e melhorias no sistema de tratamento de esgoto.
Ela afirmou ainda que uma das obras prevê R$ 32 milhões para a implantação de três estações elevatórias de esgoto.
“Todas as vezes que a gente fala de esgoto, a gente está falando em melhoria do curso d’água. Então a gente melhora também a qualidade do Rio Canoas e da bacia hidrográfica”, disse.
Caravana 3D
Nesta quinta-feira, 28, a programação da Caravana 3D continua em Franca, com vistoria em obras de saneamento e eventos com gestores culturais da região. O governador também participa da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas.
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