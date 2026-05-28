As secretárias estaduais Cláudia Carletto (Esportes), Marília Marton (Cultura e Economia Criativa) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) detalharam, durante jantar da Caravana 3D realizado em Franca na quarta-feira, 27, os investimentos do Governo de São Paulo para o município e cidades da região.

A agenda integrou a visita do governador Tarcísio de Freitas à cidade, na véspera da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”.

O encontro ocorreu na churrascaria Nonno Grill e reuniu prefeitos, lideranças políticas e integrantes do primeiro escalão do governo estadual. Durante a reunião, foram apresentados números de investimentos e projetos em andamento na região administrativa de Franca.

Esporte