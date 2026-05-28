28 de maio de 2026
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MELHORIAS

Secretárias detalham investimentos do Estado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo SP
Marília Marton, Cláudia Carletto e Natália Resende
Marília Marton, Cláudia Carletto e Natália Resende

As secretárias estaduais Cláudia Carletto (Esportes), Marília Marton (Cultura e Economia Criativa) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) detalharam, durante jantar da Caravana 3D realizado em Franca na quarta-feira, 27, os investimentos do Governo de São Paulo para o município e cidades da região.

A agenda integrou a visita do governador Tarcísio de Freitas à cidade, na véspera da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”.

O encontro ocorreu na churrascaria Nonno Grill e reuniu prefeitos, lideranças políticas e integrantes do primeiro escalão do governo estadual. Durante a reunião, foram apresentados números de investimentos e projetos em andamento na região administrativa de Franca.

Esporte

A secretária Cláudia Carletto informou que Franca recebe cerca de R$ 1,2 milhão por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Segundo ela, os recursos contemplam cinco projetos no município, incluindo iniciativas ligadas ao basquete, futebol e tênis.

Entre os projetos, está uma ação vinculada ao ex-jogador Anderson Varejão, voltada à formação esportiva de 200 crianças e jovens no basquete.

Cultura e economia criativa

Marília Marton afirmou que a pasta destinou aproximadamente R$ 10 milhões para a região desde 2023, por meio de editais e parcerias. Segundo ela, os investimentos também incluem oficinas e ações do programa CultSP Pro.

A secretária destacou ainda encontros com gestores municipais para discutir vocações locais e o fortalecimento cultural e econômico da região.

Infraestrutura e saneamento

Natália Resende anunciou investimentos de R$ 286 milhões em obras de saneamento e infraestrutura para a região. Deste total, segundo ela, cerca de R$ 150 milhões serão destinados a Franca.

Entre as intervenções estão obras em reservatórios de água, ampliação da resiliência hídrica e melhorias no sistema de tratamento de esgoto.

Ela afirmou ainda que uma das obras prevê R$ 32 milhões para a implantação de três estações elevatórias de esgoto.

“Todas as vezes que a gente fala de esgoto, a gente está falando em melhoria do curso d’água. Então a gente melhora também a qualidade do Rio Canoas e da bacia hidrográfica”, disse.

Caravana 3D

Nesta quinta-feira, 28, a programação da Caravana 3D continua em Franca, com vistoria em obras de saneamento e eventos com gestores culturais da região. O governador também participa da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas.

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