A secretária Natália Resende, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, visitará, nesta quinta-feira, 28, as obras da Sabesp para modernização do sistema de esgotamento sanitário de Franca. O investimento de cerca de R$ 33 milhões deve beneficiar 33 mil moradores.

As intervenções são para reverter os esgotos de cinco lagoas implantadas há mais de 40 anos e contribuir para a preservação do Rio Canoas, principal manancial de abastecimento do município. As lagoas estão nos bairros Paulistano I, Paulistano II, Palestina, São Francisco e City Petrópolis.

“Essa é uma obra estratégica para Franca, que alia modernização da infraestrutura de saneamento, qualidade de vida para a população e preservação ambiental. Estamos substituindo um modelo implantado há décadas por um sistema mais eficiente, moderno e alinhado às necessidades atuais da cidade”, afirmou a secretária da Semil, Natália Resende.