O corpo de Júlio Onofre, de 59 anos, foi sepultado nessa segunda-feira, 25, em Franca, após ele não resistir às complicações provocadas por um grave acidente de motocicleta ocorrido no último dia 15 de maio.

Júlio permaneceu internado por vários dias desde o acidente, enfrentando um quadro delicado de saúde. Inicialmente atendido com fortes dores abdominais, ele foi levado à Santa Casa de Patrocínio Paulista e, devido à gravidade, transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu por sete dias em coma induzido.

Quadro de saúde piorou durante internação

Nos últimos dias de internação, ele foi encaminhado ao Hospital do Coração para a realização de exames, mas apresentou piora significativa. Durante o atendimento, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias.