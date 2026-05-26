O corpo de Júlio Onofre, de 59 anos, foi sepultado nessa segunda-feira, 25, em Franca, após ele não resistir às complicações provocadas por um grave acidente de motocicleta ocorrido no último dia 15 de maio.
Júlio permaneceu internado por vários dias desde o acidente, enfrentando um quadro delicado de saúde. Inicialmente atendido com fortes dores abdominais, ele foi levado à Santa Casa de Patrocínio Paulista e, devido à gravidade, transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu por sete dias em coma induzido.
Quadro de saúde piorou durante internação
Nos últimos dias de internação, ele foi encaminhado ao Hospital do Coração para a realização de exames, mas apresentou piora significativa. Durante o atendimento, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias.
Apesar dos esforços das equipes médicas, Júlio não resistiu e morreu na noite de domingo, 24.
O velório teve início ao meio-dia, no Memorial Nova Franca, e o sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Acidente aconteceu em rotatória
De acordo com as informações apuradas, o acidente aconteceu no último dia 15 de maio. Júlio, que trabalhava no setor de cobrança de uma funerária, seguia para realizar um atendimento quando perdeu o controle da motocicleta ao passar pela rotatória de acesso a Patrocínio Paulista, na entrada da cidade, e caiu.
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