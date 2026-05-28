O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está na Casa GCN, onde condece entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi e à Rádio Difusora, na manhã desta quinta-feira, 28. O conteúdo, na íntegra, será veiculado no programa “A Hora é Essa!”, a partir das 11 horas, e estará disponível no Portal GCN.

A entrevista é comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.

A visita faz parte da agenda oficial do governador na cidade, onde ele participa da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”, no bairro Espraiado.