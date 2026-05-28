O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está na Casa GCN, onde condece entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi e à Rádio Difusora, na manhã desta quinta-feira, 28. O conteúdo, na íntegra, será veiculado no programa “A Hora é Essa!”, a partir das 11 horas, e estará disponível no Portal GCN.
A entrevista é comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.
A visita faz parte da agenda oficial do governador na cidade, onde ele participa da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”, no bairro Espraiado.
Antes da cerimônia oficial, marcada inicialmente para as 10h, Tarcísio passou pela sede do Portal GCN e da Rádio Difusora para conceder entrevista exclusiva e falar sobre os investimentos do Governo do Estado na área da saúde e em projetos regionais.
Segundo a agenda divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes, o governador chegou a Franca na quarta-feira, 27, quando participou de um jantar com prefeitos da região. Já nesta quinta-feira, além da entrevista na emissora, ele cumpre o compromisso oficial de entrega do novo hospital estadual. À tarde, visita uma escola estadual em Cristais Paulista.
Localizado na avenida São Vicente, o Hospital Estadual Três Colinas já iniciou parte dos atendimentos e recebeu investimento de R$ 186 milhões do Governo do Estado. A unidade contará com 225 leitos e terá implantação gradual dos serviços até atingir a capacidade total de funcionamento.
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