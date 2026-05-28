Veja o obituário desta quinta-feira, 28, em Franca:

Nome: Sérgio Antônio Queiroz

Idade: 62 anos

Local do velório: Comunidade Hodie

Funerária: Canaã

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Donizete Moreira Guilherme

Idade: 62 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 13h