Veja o obituário desta quinta-feira, 28, em Franca:
Nome: Sérgio Antônio Queiroz
Idade: 62 anos
Local do velório: Comunidade Hodie
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Donizete Moreira Guilherme
Idade: 62 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Aparecida da Silva
Idade: 91 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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