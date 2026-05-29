Sob a presidência da advogada de Franca, Dra. Cristiany de Castro, a Federação das APAEs do Estado de São Paulo, sediada no município, reafirma seu compromisso com a inclusão, a responsabilidade institucional, a governança e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista.

Franca abriga uma instituição de alcance estadual e reconhecimento nacional. A Federação dasAPAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP) tem sua atuação associada ao Prêmio Melhores ONGs e reforça uma agenda pautada pela inclusão, pela responsabilidade social, pela qualidade na gestão e pela defesa de direitos.

À frente dessa trajetória está a Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP e liderança ligada à APAE local. Sua atuação se destaca pela defesa permanente dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista, pelo fortalecimento de uma rede conduzida com técnica, responsabilidade, sensibilidade social e seriedade institucional, e pela ampla defesa dos direitos das pessoas autistas e de suas famílias. Nesse contexto, também ganha relevância sua atuação contínua junto ao Governo do Estado em favor da ampliação dos atendimentos educacionais às pessoas com deficiência e dos atendimentos de saúde voltados às pessoas autistas.

Reconhecimento que representa credibilidade

Estar entre as 100 Melhores ONGs do Brasil não significa apenas prestígio. É o reflexo de uma atuação sólida, estruturada e comprometida com resultados. Com sede na cidade, a FEAPAES-SP coordena 307 unidades em todo o estado de São Paulo, que juntas atendem cerca de 70 mil famílias, ampliando o alcance de ações voltadas ao cuidado, à garantia de direitos e à qualificação dos serviços.

Gestão, qualidade e compromisso

A atuação da federação também reforça valores essenciais para uma instituição de referência: compliance, governança, responsabilidade institucional e qualidade. Nesse contexto, a menção à ISO 9001 fortalece a percepção de seriedade, organização e busca contínua por excelência, em um trabalho orientado pela técnica, pela ciência e pela sensibilidade social.

A cidade no centro de uma atuação estadual

Quando uma instituição com esse alcance está sediada aqui, o município passa a ocupar posição de destaque em uma agenda de interesse público e impacto social. A presença da FEAPAES-SP demonstra que a cidade também se consolida como referência em inclusão, articulação institucional, atendimento qualificado e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias.

Uma trajetória que orgulha Franca

Ao projetar o nome do município em uma atuação reconhecida nacionalmente, a FEAPAES-SP reafirma a força de um trabalho construído com propósito, competência e responsabilidade. Mais do que reconhecimento, essa trajetória traduz solidez institucional, compromisso social e atendimento qualificado em todo o estado de São Paulo.

Conhecer e acompanhar o trabalho da FEAPAES-SP também é uma forma de fortalecer essa causa. Para saber mais sobre a atuação da instituição e entender como essa história segue sendo construída a partir de sua sede para todo o estado, vale acessar os canais oficiais da federação e acompanhar de perto uma trajetória marcada por inclusão, responsabilidade e defesa de direitos.