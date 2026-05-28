A inauguração do Hospital Estadual de Franca, realizada nesta quinta-feira, 28, aumentou a expectativa de moradores e profissionais da saúde sobre a ampliação do atendimento hospitalar na cidade e na região.

A unidade foi instalada na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, e já iniciou parte das operações. O hospital terá 225 leitos, com implantação gradual dos serviços até o funcionamento total previsto para o próximo ano.

O investimento do Governo de São Paulo na obra foi de R$ 186 milhões. O hospital passa a integrar a rede regional em um momento de aumento na demanda por internações.