O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarcou em Franca na noite desta quarta-feira, 27, acompanhado do primeiro escalão do Governo do Estado para a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, marcada para esta quinta-feira, 28. Antes da cerimônia oficial, participou de um encontro com prefeitos e lideranças políticas na churrascaria Nonno Grill, durante a Caravana 3D, evento em que anunciou investimentos e assinaturas de convênios para a região.
A comitiva contou com a presença do vice-governador Felício Ramuth (MDB) e dos secretários estaduais Ana Biselli (Turismo e Viagens), Cláudia Carletto (Esportes), Eleuses Paiva (Saúde), Geraldo Melo Filho (Agricultura e Abastecimento), Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico), Marília Marton (Cultura, Economia e Indústria Criativas), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), Neryson Lima (Casa Civil) e Roberto Carneiro (Governo e Relações Institucionais).
Tarcísio chegou ao restaurante às 20h30 em um Chevrolet Trailblazer, acompanhado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas. Ao desembarcar, cumprimentou lideranças políticas, empresários e apoiadores presentes no local.
Na sequência, o governador recebeu uma ligação no celular e se afastou do público. Com a tela do aparelho apagada, conversou por cerca de cinco minutos antes de retornar ao evento.
O governador se sentou a uma mesa em frente ao palco ao lado da primeira-dama do Estado e do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB). Também participaram da mesa o presidente da Alesp, André do Prado (PL), o secretário estadual da Casa Civil, Roberto Carneiro, e a primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim (MDB), pré-candidata a deputada federal.
Na mesa ao lado estavam o vice-governador Felício Ramuth, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente estadual do MDB, Rodrigo Arenas, o vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos), e o presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL). A deputada estadual Delegada Graciela (PL) ficou posicionada na mesa atrás do governador.
’Cereja do bolo’
O governador iniciou o discurso dizendo que foi recebido no Aeroporto “Tenente Lund Presotto”, em Franca, pela dupla sertaneja Rionegro e Solimões. Em tom descontraído, brincou que foi a primeira vez que um “fã” foi recebido por um “ídolo” no aeroporto - e não o contrário.
Tarcísio afirmou que o Hospital Estadual Três Colinas representa uma demanda histórica da região. “Tem uma coisa interessante que é o seguinte: o Alexandre falou que a cereja do bolo é o hospital. É o hospital. E realmente o hospital é um marco. Uma coisa que era desejada há muito tempo.”
O governador também destacou os investimentos feitos na unidade e a estrutura de atendimento prevista. “Quase R$ 200 milhões de investimento para proporcionar um hospital de 225 leitos, que era a grande demanda, o grande sonho de Franca. É ou não? Faltava leito, olhe a pressão da Santa Casa.”
Convênios e investimentos
Tarcísio afirmou que os investimentos anunciados para a região administrativa de Franca somam mais de meio bilhão de reais. “A gente está falando de R$ 534 milhões de investimentos.”
Além da inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, o governador realizou entregas e assinaturas de autorizações durante a Caravana 3D.
Entre as ações anunciadas, estavam títulos de regularização fundiária para Miguelópolis, entrega de maquinários agrícolas para Buritizal, Cristais Paulista, Itirapuã e Jeriquara, melhorias em estações elevatórias de esgoto em Ituverava, obras de requalificação da Praça Cônego Joaquim Alves, em Batatais, além do início de reformas e ampliações em 17 unidades escolares de sete municípios da região.
Também foram assinados convênios voltados para infraestrutura urbana, edificações, sistemas de lazer e aquisição de caminhões para cidades da região administrativa de Franca.
O governador ainda comentou sobre a segunda etapa das obras da rodovia Rio Negro e Solimões. “Hoje eu senti o peso de eu ter que fazer a segunda parte.”
Saneamento e saúde
Ao abordar os investimentos na região, Tarcísio destacou obras de saneamento básico e relacionou os projetos à saúde pública. “Isso passa despercebido, porque a gente está celebrando muito hospital. E a gente está esquecendo do saneamento básico. E no saneamento básico aqui na região, a gente está investindo mais do que a gente investiu no hospital. A gente está investindo praticamente R$ 300 milhões.”
’Mudança de chave gigantesca’
Durante o evento, o prefeito Alexandre Ferreira afirmou que a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas representa uma transformação para Franca e cidades da região diante da demanda por internações e da pressão sobre os prontos-socorros.
“Hoje, quando o Tarcísio chegou, eu disse para ele: ‘Você vai trazer para Franca e para a região uma mudança de chave gigantesca’ (…) Nós temos gente esperando para ser internada e o hospital vem para suprir essa necessidade, vem para suprir essa demanda e o hospital vem para resolver um grande problema.”
O prefeito também destacou que a região de Franca era a única do Estado sem um hospital estadual. “A única região do Estado que não tinha um hospital estadual e que agora tem mais de 200 leitos sendo colocados à disposição.”
Ao encerrar o discurso, Alexandre classificou a entrega da unidade como um marco para a saúde regional. “Amanhã, se entrega a maior obra de saúde que esta cidade, que esta região já viu até hoje”, finalizou.
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