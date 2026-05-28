O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarcou em Franca na noite desta quarta-feira, 27, acompanhado do primeiro escalão do Governo do Estado para a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, marcada para esta quinta-feira, 28. Antes da cerimônia oficial, participou de um encontro com prefeitos e lideranças políticas na churrascaria Nonno Grill, durante a Caravana 3D, evento em que anunciou investimentos e assinaturas de convênios para a região.

A comitiva contou com a presença do vice-governador Felício Ramuth (MDB) e dos secretários estaduais Ana Biselli (Turismo e Viagens), Cláudia Carletto (Esportes), Eleuses Paiva (Saúde), Geraldo Melo Filho (Agricultura e Abastecimento), Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico), Marília Marton (Cultura, Economia e Indústria Criativas), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), Neryson Lima (Casa Civil) e Roberto Carneiro (Governo e Relações Institucionais).