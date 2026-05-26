Falta pouco para Franca viver mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do ano. Neste sábado, 30 de maio, a Barbecue Tour 2026 promete transformar a cidade em uma verdadeira vitrine de entretenimento premium, reunindo grandes nomes da música sertaneja, gastronomia de alto padrão e uma megaestrutura preparada para receber até 10 mil pessoas.

Consolidada como uma das maiores experiências open food e open bar do país, a Barbecue chega ainda mais grandiosa nesta edição. Serão dez horas de evento, com mais de 100 estações de carnes espalhadas pelo espaço, além de ilhas gastronômicas, comida de boteco, hamburgueria temática e bebidas liberadas durante toda a festa.

No palco, atrações de peso prometem embalar o público do início ao fim: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e a dupla francana Rionegro & Solimões, uma das grandes novidades deste ano e que carrega um significado especial por representar as raízes sertanejas da cidade.

Expectativa de edição histórica e inédita

Segundo Guilherme Ferraz, o “Guiga”, um dos organizadores da Barbecue, a expectativa é de uma edição histórica.

“O público abraçou a Barbecue como um evento da cidade. Hoje ela movimenta Franca inteira. Hotéis estão lotados há mais de 30 dias, salões de beleza sem agenda, lojas vendendo muito. Isso mexe diretamente com a economia local e nos deixa muito felizes”, afirma.

A estrutura também cresceu. A organização ampliou a área do evento e investiu pesado em tecnologia e cenografia. Só em painéis de LED serão quase 2 mil metros quadrados espalhados pelo espaço - cerca de 300 metros a mais que no ano passado.

“A gente elevou o padrão da entrega. O palco está maior, os LEDs cresceram e teremos experiências inéditas ao longo da noite. Quem for vai perceber isso logo na entrada”, adianta Guiga.

Outro diferencial é o perfil do público. A organização estima receber pessoas de diversas regiões do Estado, reforçando o caráter turístico e econômico do evento.

Novos espaços

Além da música e da gastronomia, a Barbecue 2026 aposta em conforto e experiências exclusivas. Entre as novidades estão um salão de beleza dentro do evento, com maquiagem e cabelo para o público, espaço kids monitorado para famílias e ativações de grandes marcas nacionais e multinacionais.

Neste ano, outra novidade será o Burger Barbecue, uma hamburgueria temática com cerca de 150 metros, assinada pela Barbecue Tour 2026.

“É algo inédito e que vai surpreender”, destaca Guiga.

Evento de volta para casa

Depois do sucesso da expansão para Ribeirão Preto em 2025, a Barbecue retorna a Franca ainda mais consolidada como um evento premium, apostando em uma experiência que vai muito além dos shows.

“A Barbecue foge do padrão tradicional de evento. É uma experiência completa. Pensamos em cada detalhe para que as pessoas vivam algo realmente especial”, completa o organizador.

A expectativa da organização é de que esta seja a maior edição já realizada em Franca. A combinação entre megaestrutura, artistas consagrados, gastronomia premium e experiências inéditas deve transformar o evento em um dos grandes acontecimentos do calendário em 2026.

Ingressos

Os ingressos seguem à venda pelo site oficial da Duoticket e também poderão ser encontrados na bilheteria no dia do evento, sujeitos à disponibilidade. A recomendação da organização é garantir a entrada antecipadamente, já que a procura segue intensa nesta reta final.

Barbecue 2026