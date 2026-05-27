Uma criança, cuja idade não foi divulgada, ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira, 27, na rotatória da avenida Euclides Vieira Coelho, no Jardim Aviação, na zona Sul de Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motorista seguia pela avenida e acessava a rotatória no sentido ao Jardim Aeroporto 3 quando a criança, que estava de bicicleta pela rua Belmira Gonçalves da Silva, teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

O condutor não conseguiu desviar e acabou atingindo a vítima.