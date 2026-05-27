Uma criança, cuja idade não foi divulgada, ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira, 27, na rotatória da avenida Euclides Vieira Coelho, no Jardim Aviação, na zona Sul de Franca.
Segundo informações apuradas no local, o motorista seguia pela avenida e acessava a rotatória no sentido ao Jardim Aeroporto 3 quando a criança, que estava de bicicleta pela rua Belmira Gonçalves da Silva, teria avançado a sinalização de parada obrigatória.
O condutor não conseguiu desviar e acabou atingindo a vítima.
Após o acidente, o motorista parou imediatamente e prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate.
Atendimento e ocorrência
A criança foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto-Socorro Infantil para atendimento médico.
A Polícia Militar do setor de trânsito esteve no local e registrou a ocorrência.
Segundo a polícia, o motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ainda de acordo com os agentes, a documentação do veículo estava regularizada.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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