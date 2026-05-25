A Creche Eurípedes Barsanulfo e a Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social) abriram processos seletivos para contratação de novos profissionais em Franca. As vagas são destinadas às áreas administrativa, limpeza, cozinha, apoio pedagógico e educação infantil, com admissões em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) por meio de editais vinculados aos termos de colaboração firmados com a Prefeitura.

Na Creche Eurípedes Barsanulfo, os editais 02/2026 e 03/2026 oferecem vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e coordenador pedagógico. Os horários de trabalho serão definidos pela própria instituição.

Para a função de auxiliar administrativo, é exigido curso básico de qualificação ou formação técnica. Já os cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza exigem ensino fundamental.