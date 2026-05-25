A Creche Eurípedes Barsanulfo e a Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social) abriram processos seletivos para contratação de novos profissionais em Franca. As vagas são destinadas às áreas administrativa, limpeza, cozinha, apoio pedagógico e educação infantil, com admissões em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) por meio de editais vinculados aos termos de colaboração firmados com a Prefeitura.
Na Creche Eurípedes Barsanulfo, os editais 02/2026 e 03/2026 oferecem vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e coordenador pedagógico. Os horários de trabalho serão definidos pela própria instituição.
Para a função de auxiliar administrativo, é exigido curso básico de qualificação ou formação técnica. Já os cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza exigem ensino fundamental.
Além da escolaridade, os candidatos devem estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentar boas condições físicas e mentais e não possuir antecedentes criminais relacionados a crimes contra instituições nos últimos cinco anos.
A vaga de coordenador pedagógico exige formação superior em Pedagogia, experiência mínima comprovada de três anos na Educação Básica e habilidade em coordenação pedagógica e gestão de equipes.
Os interessados devem encaminhar currículo, formação acadêmica e trajetória profissional para o e-mail direcao@cebfranca.com.br.
Lasep também abre seleção
A Lasep anunciou processo seletivo para contratação de um educador(a) e dois educadores(as) de apoio para atuação na unidade Creche Lasep II – Mariana Abrão Silva e Sueli Aparecida Berti Facury.
As oportunidades exigem formação em Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério. Segundo a entidade, os profissionais também serão contratados em regime CLT e atuarão conforme os horários estabelecidos pela instituição.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail curriculos@lasep.org.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3702-3770.
O prazo para inscrições na seleção da Lasep segue aberto até o dia 3 de junho de 2026.
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