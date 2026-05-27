O Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – SP Por Todas, instalado em Franca desde a última segunda-feira, 25, já realizou mais de 20 atendimentos e registrou três prisões nos primeiros dias de funcionamento na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central da cidade.

Uma das ocorrências terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de agredir a companheira.

Segundo informações da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, a vítima procurou atendimento na carreta do programa instalada na praça Central e relatou as agressões sofridas.