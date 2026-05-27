O Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – SP Por Todas, instalado em Franca desde a última segunda-feira, 25, já realizou mais de 20 atendimentos e registrou três prisões nos primeiros dias de funcionamento na Praça Nossa Senhora da Conceição, na região central da cidade.
Uma das ocorrências terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de agredir a companheira.
Segundo informações da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, a vítima procurou atendimento na carreta do programa instalada na praça Central e relatou as agressões sofridas.
Após o atendimento inicial, equipes da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e da Polícia Militar foram até o endereço informado e localizaram o suspeito.
De acordo com a secretaria, os policiais identificaram indícios de agressão física contra a mulher. O homem foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada e injúria, com base na Lei Maria da Penha.
A vítima recebeu atendimento especializado, solicitou medidas protetivas de urgência e foi orientada sobre os direitos e os serviços disponíveis na rede de proteção às mulheres.
Atendimentos seguem até sexta-feira
O Circuito Integrado começou a funcionar em Franca na segunda-feira e reúne em um único espaço serviços de acolhimento psicossocial, orientação jurídica, apoio para registro de boletim de ocorrência, além de atendimentos da Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário e forças de segurança.
Os atendimentos seguem até sexta-feira, 29, na Praça Nossa Senhora da Conceição.
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