O entregador por aplicativo Maicon Douglas de Assis, de 23 anos, sofreu um grave acidente por volta da meia-noite do dia 11 de março, na rua Maria Martins de Araújo, no Jardim Lima, em Franca, após passar com a moto sobre um monte de pedras brita na via. Ele teve fraturas expostas no braço, precisou retirar o baço após uma hemorragia interna e sofreu traumatismo craniano, segundo relato próprio, e afirma que a queda ocorreu por conta da baixa visibilidade no local.

De acordo com Maicon, o impacto da queda provocou lesões severas. Ele relata que sofreu fratura exposta em dois pontos do braço e uma hemorragia interna causada por lesão no baço, que precisou ser removido cirurgicamente. O jovem também afirma ter sofrido traumatismo craniano e diz ter ficado desorientado após o acidente. “Passei em cima de um monte de pedra brita que tava no meio da rua e voei muito”, relatou.

Recuperação prolongada

Desde o ocorrido, o entregador permanece afastado das atividades profissionais. Ele afirma que o processo de recuperação será longo e que deve levar cerca de um ano até uma recuperação completa, conforme orientação médica. “Vou ficar um ano pra recuperar 100% tudo, dizem os médicos”.