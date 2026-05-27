Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio foi preso nesta quarta-feira, 27, em Jeriquara, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros de Franca.
Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam diligências quando localizaram o suspeito na residência dele.
Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada.
Depois dos procedimentos policiais, ele permaneceu à disposição da Justiça.
A polícia não divulgou detalhes sobre o crime investigado. Conforme informado pelos agentes, o homem é suspeito de tentar matar a ex-companheira.
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