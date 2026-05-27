27 de maio de 2026
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NA CADEIA

Polícia Militar prende homem procurado por tentar matar a ex

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Arquivo GCN
Caso foi apresentado na CPJ de Franca
Caso foi apresentado na CPJ de Franca

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio foi preso nesta quarta-feira, 27, em Jeriquara, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros de Franca.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam diligências quando localizaram o suspeito na residência dele.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada.

Depois dos procedimentos policiais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

A polícia não divulgou detalhes sobre o crime investigado. Conforme informado pelos agentes, o homem é suspeito de tentar matar a ex-companheira.

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