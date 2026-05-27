Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quarta-feira, 27, após um acidente no cruzamento da avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador, em Franca, quando um motorista avançou o sinal de parada obrigatória e atingiu a moto conduzida pela vítima, que seguia no sentido Centro. O caso ocorreu em um ponto conhecido pelo registro frequente de colisões e foi registrado por câmeras de segurança.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o carro avançou a sinalização de parada e atingiu a motocicleta. A vítima foi arremessada ao chão com o impacto da colisão.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda na via. A motociclista sofreu escoriações pelo corpo.