Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quarta-feira, 27, após um acidente no cruzamento da avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador, em Franca, quando um motorista avançou o sinal de parada obrigatória e atingiu a moto conduzida pela vítima, que seguia no sentido Centro. O caso ocorreu em um ponto conhecido pelo registro frequente de colisões e foi registrado por câmeras de segurança.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o carro avançou a sinalização de parada e atingiu a motocicleta. A vítima foi arremessada ao chão com o impacto da colisão.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda na via. A motociclista sofreu escoriações pelo corpo.
Em seguida, ela foi encaminhada para um hospital particular de Franca. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Um boletim de ocorrência foi elaborado, e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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