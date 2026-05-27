Os jogadores francanos Arthur de Abreu Souza e João Paulo Machini, conhecido como João Mini, tricampeão do NBB CAIXA pelo Sesi Franca, disputam nesta quarta-feira, 27, o jogo 4 da final da Liga Ouro pelo Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí-SP, contra o Brusque Basquete-SC. A série melhor de cinco está 2 a 1 para a equipe paulista, e uma vitória garante o título da competição e o acesso inédito ao NBB, principal liga do basquete nacional.

Depois de encerrar a fase de classificação na liderança, o time de Tatuí chega à decisão embalado por uma campanha marcada por regularidade e superação. A equipe entra em quadra em um dos jogos mais importantes da temporada, com a possibilidade de confirmar o título diante da torcida e conquistar o acesso.

Confiança e trajetória

Para Arthur, o desempenho ao longo da temporada reflete o trabalho coletivo construído dentro e fora das quadras. “A temporada está sendo muito boa para nós. Conseguimos trazer nossas qualidades, foco e dedicação para agregar ainda mais o time. Foi uma temporada de muita resiliência”.