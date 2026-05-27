Os jogadores francanos Arthur de Abreu Souza e João Paulo Machini, conhecido como João Mini, tricampeão do NBB CAIXA pelo Sesi Franca, disputam nesta quarta-feira, 27, o jogo 4 da final da Liga Ouro pelo Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí-SP, contra o Brusque Basquete-SC. A série melhor de cinco está 2 a 1 para a equipe paulista, e uma vitória garante o título da competição e o acesso inédito ao NBB, principal liga do basquete nacional.
Depois de encerrar a fase de classificação na liderança, o time de Tatuí chega à decisão embalado por uma campanha marcada por regularidade e superação. A equipe entra em quadra em um dos jogos mais importantes da temporada, com a possibilidade de confirmar o título diante da torcida e conquistar o acesso.
Confiança e trajetória
Para Arthur, o desempenho ao longo da temporada reflete o trabalho coletivo construído dentro e fora das quadras. “A temporada está sendo muito boa para nós. Conseguimos trazer nossas qualidades, foco e dedicação para agregar ainda mais o time. Foi uma temporada de muita resiliência”.
Ele também destacou a expectativa para o momento decisivo após a campanha construída na competição. “Depois de uma campanha marcada por superação, trabalho em equipe e muita entrega, chega o momento mais importante: lutar pelo título e mostrar toda a força do basquete dentro da final”, disseram.
O atleta ainda ressaltou a confiança adquirida ao longo do torneio. “Mais do que uma final, hoje é a oportunidade de deixar o nome marcado na competição. A confiança vem de tudo que foi construído até aqui: treino, união e espírito competitivo.”
Elenco experiente
O Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí reúne nomes experientes além dos francanos. A equipe conta com Rafael Castellon, maior pontuador da história da Liga Ouro, e JP de Paula, irmão do ala-armador Georginho de Paula, do Sesi Franca.
Liga Ouro e acesso
A edição de 2026 da Liga Ouro reúne seis equipes: Basket Joaçaba, Brusque Basquete, Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí, Contagem América Towers, Fluminense e Instituto Viva Vida/Cetaf. O torneio é considerado a principal porta de entrada para o NBB.
Desde a criação da competição, em 2014, clubes como Rio Claro, Vasco da Gama, Botafogo, Corinthians, Unifacisa e Basket Osasco já conquistaram o título. Agora, o Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí tenta entrar para essa lista e confirmar o acesso à elite do basquete brasileiro.
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