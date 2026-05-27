27 de maio de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Homem é encontrado morto dentro de casa no Jardim Dermínio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Otair foi encontrado em cozinha de sua casa no Jardim Dermínio
Corpo de Otair foi encontrado em cozinha de sua casa no Jardim Dermínio

Um homem de 60 anos, identificado apenas como Otair, foi encontrado morto dentro da própria residência na rua Lourenço Bortolato, no Jardim Dermínio, em Franca, nesta quarta-feira, 27. O caso mobilizou a Polícia Militar e será investigado.

Segundo relatos de amigos, Otair costumava frequentar diariamente um bar da rua, onde se encontrava com conhecidos. No entanto, ele não apareceu na terça e na quarta-feira, o que despertou preocupação entre pessoas próximas.

Diante da ausência incomum, amigos decidiram ir até a residência do idoso. Ao chegarem ao imóvel, arrombaram o cadeado do portão para conseguir entrar na casa.

No interior da residência, Otair foi encontrado caído de bruços no chão, já sem sinais de vida.

Familiares foram acionados após a descoberta do corpo. Até a publicação desta matéria, o sobrenome da vítima ainda não havia sido confirmado pelos amigos.

A Polícia Militar esteve no local e aguardava a chegada da perícia técnica. Segundo os policiais, não havia sinais aparentes de violência no imóvel.

As causas da morte deverão ser esclarecidas após os trabalhos periciais e exames complementares.

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