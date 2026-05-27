Um homem de 60 anos, identificado apenas como Otair, foi encontrado morto dentro da própria residência na rua Lourenço Bortolato, no Jardim Dermínio, em Franca, nesta quarta-feira, 27. O caso mobilizou a Polícia Militar e será investigado.

Segundo relatos de amigos, Otair costumava frequentar diariamente um bar da rua, onde se encontrava com conhecidos. No entanto, ele não apareceu na terça e na quarta-feira, o que despertou preocupação entre pessoas próximas.

Diante da ausência incomum, amigos decidiram ir até a residência do idoso. Ao chegarem ao imóvel, arrombaram o cadeado do portão para conseguir entrar na casa.