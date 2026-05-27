Um homem de 60 anos, identificado apenas como Otair, foi encontrado morto dentro da própria residência na rua Lourenço Bortolato, no Jardim Dermínio, em Franca, nesta quarta-feira, 27. O caso mobilizou a Polícia Militar e será investigado.
Segundo relatos de amigos, Otair costumava frequentar diariamente um bar da rua, onde se encontrava com conhecidos. No entanto, ele não apareceu na terça e na quarta-feira, o que despertou preocupação entre pessoas próximas.
Diante da ausência incomum, amigos decidiram ir até a residência do idoso. Ao chegarem ao imóvel, arrombaram o cadeado do portão para conseguir entrar na casa.
No interior da residência, Otair foi encontrado caído de bruços no chão, já sem sinais de vida.
Familiares foram acionados após a descoberta do corpo. Até a publicação desta matéria, o sobrenome da vítima ainda não havia sido confirmado pelos amigos.
A Polícia Militar esteve no local e aguardava a chegada da perícia técnica. Segundo os policiais, não havia sinais aparentes de violência no imóvel.
As causas da morte deverão ser esclarecidas após os trabalhos periciais e exames complementares.
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