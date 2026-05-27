A pequena Maria Luzia Ávila Machado, conhecida pela família como Maluzinha, se tornou símbolo de fé, superação e mobilização em Franca e região após enfrentar uma grave cardiopatia congênita ainda nos primeiros meses de vida.

Hoje com um ano e dois meses, a menina segue em recuperação após passar por cirurgias cardíacas complexas e enfrentar um quadro clínico considerado delicado pelos médicos.

Segundo a mãe, Cintia Machado Ávila, os primeiros sinais surgiram quando a bebê tinha apenas um mês e 14 dias. A criança apresentava problemas frequentes de saúde e chegou a receber diagnósticos iniciais de alergia à proteína do leite (PLV) e refluxo oculto.