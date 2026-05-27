O Dia do Desafio acontece nesta quarta-feira, 27, no Sesc Franca, com uma programação gratuita voltada ao incentivo da prática esportiva e da atividade física. A edição de 2026 traz o tema “Esporte é Direito!” e reúne atividades para diferentes públicos e faixas etárias.
A campanha mundial, conhecida pela sigla DDD, é promovida internacionalmente pela Tafisa (The Association for International Sport for All) e coordenada na América Latina pelo Sesc São Paulo, com apoio da Isca (International Sport and Culture Association), da Unesco e do Ministério do Esporte do Brasil. Tradicionalmente, o evento acontece na última quarta-feira de maio.
Segundo os organizadores, a proposta é mobilizar pessoas, instituições e comunidades para ampliar o número de praticantes de atividades físicas e esportivas, além de reforçar o debate sobre o esporte como um direito garantido pela Constituição Federal e reconhecido em documentos internacionais.
Programação no Sesc Franca
Entre as atrações previstas no Sesc Franca, estão atividades de breaking, danças circulares, torneio de basquete em cadeiras de rodas, hidro desafio e circuito esportivo com desafios.
O atleta paralímpico Edson Cavalcante participa da programação com as atividades “Desafio do corre”, realizada das 8h30 às 10h, e “Corrida com Edson Cavalcante”, marcada para ocorrer das 18h30 às 20h. As ações acontecem no campo e são voltadas para participantes a partir de 6 anos.
Outra atividade é o “Vem Brincar de Desafio”, realizado no ginásio do Sesc das 8h às 18h, destinado ao público a partir de 3 anos.
Também estão previstos encontros de danças circulares nesta quarta e na sexta-feira, das 19h às 20h30, no espaço de convivência da unidade.
A expectativa da organização é reunir participantes de diferentes idades ao longo do dia e estimular a continuidade da prática esportiva para além da campanha realizada nesta semana.
