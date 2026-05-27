O homem suspeito de invadir uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, na região norte de Franca, e ser atacado por quatro cães da raça pitbull, recebeu alta da Santa Casa nessa terça-feira, 26, e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.

Identificado como Giliard Ramos da Silva, de 42 anos, ele passou pela CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde se apresentou ao delegado responsável pela ocorrência. Na sequência, foi levado para a cadeia pública do Jardim Guanabara, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria invadido a chácara pelos fundos e acabou percebido pelo caseiro do imóvel, que soltou os cães para conter a ação.

Ataque aconteceu durante tentativa de fuga