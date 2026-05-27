O homem suspeito de invadir uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, na região norte de Franca, e ser atacado por quatro cães da raça pitbull, recebeu alta da Santa Casa nessa terça-feira, 26, e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.
Identificado como Giliard Ramos da Silva, de 42 anos, ele passou pela CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde se apresentou ao delegado responsável pela ocorrência. Na sequência, foi levado para a cadeia pública do Jardim Guanabara, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria invadido a chácara pelos fundos e acabou percebido pelo caseiro do imóvel, que soltou os cães para conter a ação.
Ataque aconteceu durante tentativa de fuga
Ainda de acordo com a polícia, Giliard tentou fugir correndo para uma área de mata dentro da propriedade, mas foi alcançado pelos animais e atacado pelos quatro pitbulls.
O caseiro conseguiu conter os cães e impedir que os ferimentos fossem ainda mais graves.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate do homem, que sofreu diversas lesões pelo corpo e precisou passar por cirurgia na Santa Casa de Franca.
Em depoimento, o suspeito afirmou que não tinha intenção de furtar a chácara. Segundo a versão apresentada por ele, a invasão teria ocorrido porque tentava se esconder de traficantes que estariam cobrando uma dívida.
Ele também relatou que tentou escapar ao ser surpreendido pelos cães.
A Polícia Civil investiga o caso.
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