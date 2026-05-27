Uma estudante da Unifran (Universidade de Franca) foi atropelada na manhã desta quarta-feira, 27, na rua Dr. Pedro de Toledo, em frente ao portão principal da instituição, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, a jovem atravessava a via, no sentido do portão da universidade para o outro lado da rua, quando foi atingida por um Ford Ka conduzido por outro aluno da faculdade.

De acordo com o motorista, ele deixava o estacionamento da universidade e, ao engatar a primeira marcha para iniciar o deslocamento, não percebeu a presença da estudante na frente do veículo.