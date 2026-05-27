Uma estudante da Unifran (Universidade de Franca) foi atropelada na manhã desta quarta-feira, 27, na rua Dr. Pedro de Toledo, em frente ao portão principal da instituição, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, a jovem atravessava a via, no sentido do portão da universidade para o outro lado da rua, quando foi atingida por um Ford Ka conduzido por outro aluno da faculdade.
De acordo com o motorista, ele deixava o estacionamento da universidade e, ao engatar a primeira marcha para iniciar o deslocamento, não percebeu a presença da estudante na frente do veículo.
Com o impacto, a jovem caiu ao solo gritando de dor. Testemunhas relataram que ela apresentava forte sofrimento e suspeita de fratura na perna direita.
Atendimento e ocorrência
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. A estudante estava consciente e conversava com os socorristas, mas reclamava de muitas dores.
Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, onde recebe cuidados médicos.
A Polícia Militar também esteve na universidade, realizou o controle do trânsito na região e registrou a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.
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