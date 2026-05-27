O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciará nesta quarta-feira, 27, um pacote de R$ 286,5 milhões em investimentos em infraestrutura de água e esgoto para municípios da região de Franca.

O anúncio será feito durante encontro com prefeitos em uma churrascaria da cidade, dentro da programação da Caravana 3D. Os recursos estão previstos para o período entre 2026 e 2029.

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