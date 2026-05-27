O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciará nesta quarta-feira, 27, um pacote de R$ 286,5 milhões em investimentos em infraestrutura de água e esgoto para municípios da região de Franca.
O anúncio será feito durante encontro com prefeitos em uma churrascaria da cidade, dentro da programação da Caravana 3D. Os recursos estão previstos para o período entre 2026 e 2029.
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O governador estará acompanhado da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.
Segundo o Governo de São Paulo, os investimentos têm como objetivo ampliar a segurança hídrica, modernizar a infraestrutura de saneamento e expandir o atendimento da tarifa social.
Franca deve receber R$ 150 milhões
Franca deverá concentrar a maior parte dos investimentos, com cerca de R$ 150 milhões destinados à ampliação da infraestrutura de saneamento.
As intervenções previstas incluem melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ampliação de redes de distribuição, adutoras, elevatórias, redes coletoras e sistemas de tratamento de esgoto.
“Esses investimentos representam um avanço importante para a universalização do saneamento na região de Franca, com obras estruturantes que ampliam a segurança hídrica, modernizam os sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário e garantem mais qualidade de vida para a população", afirmou Natália Resende.
A previsão é de que a tarifa social em Franca seja ampliada de 4.670 para 15.850 famílias beneficiadas. O programa oferece até 78% de desconto na conta de água.
“Também estamos ampliando o alcance da tarifa social, assegurando que mais famílias tenham acesso aos serviços de água e esgoto com justiça social e dignidade”, acrescentou a secretária.
Cidades da região também receberão investimentos
Outros sete municípios da região também foram contemplados pelo pacote estadual.
Pedregulho deverá receber cerca de R$ 53,8 milhões para reforço nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. A tarifa social poderá passar de 450 para 1.050 famílias.
Rifaina tem previsão de investimento de aproximadamente R$ 36 milhões para melhorias em poços, adutoras, reservatórios e estruturas de coleta e tratamento de esgoto. A tarifa social deve avançar de 30 para 230 famílias.
Buritizal deverá receber R$ 3 milhões para ampliação da infraestrutura de saneamento, incluindo melhorias em poço, reservatório e estação de tratamento de esgoto. O número de famílias atendidas pela tarifa social poderá subir de 140 para 440.
Em Itirapuã, o investimento previsto é de R$ 2,7 milhões, com melhorias em reservatórios, rede coletora e estação de tratamento de esgoto. A tarifa social poderá beneficiar até 630 famílias.
Jeriquara deverá receber R$ 7,7 milhões para intervenções no sistema de esgotamento sanitário, com ampliação da tarifa social de 90 para 320 famílias.
Já Restinga contará com investimento estimado em R$ 16 milhões para melhorias nos sistemas de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. A cobertura da tarifa social deve passar de 100 para 380 famílias.
O município de Ribeirão Corrente tem previsão de investimento de R$ 16,7 milhões para intervenções nos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário. O número de famílias atendidas pela tarifa social poderá subir de 70 para 330.
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