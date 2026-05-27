27 de maio de 2026
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Acidente grave deixa motoboy ferido no Centro de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista caído ao chão aguardava chegada do socorro
Motociclista caído ao chão aguardava chegada do socorro

Um motoboy ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas General Osório e Couto Magalhães, em Franca.

Segundo testemunhas, o motociclista teve a frente cortada por um carro que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Sem conseguir evitar a colisão, ele atingiu o veículo e foi arremessado ao chão.

Após o impacto, o homem permaneceu caído no asfalto com a bag de entregas ainda nas costas e a motocicleta ao lado.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, a vítima gritava de dor enquanto aguardava o socorro, com suspeita de fratura em um dos braços.

Vítima foi levada para a Santa Casa

Populares que presenciaram o acidente prestaram apoio ao motociclista e permaneceram ao lado dele até a chegada da equipe de resgate.

O motoboy foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca.

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