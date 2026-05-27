Um motoboy ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas General Osório e Couto Magalhães, em Franca.

Segundo testemunhas, o motociclista teve a frente cortada por um carro que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Sem conseguir evitar a colisão, ele atingiu o veículo e foi arremessado ao chão.

Após o impacto, o homem permaneceu caído no asfalto com a bag de entregas ainda nas costas e a motocicleta ao lado.