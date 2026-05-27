Um motoboy ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas General Osório e Couto Magalhães, em Franca.
Segundo testemunhas, o motociclista teve a frente cortada por um carro que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Sem conseguir evitar a colisão, ele atingiu o veículo e foi arremessado ao chão.
Após o impacto, o homem permaneceu caído no asfalto com a bag de entregas ainda nas costas e a motocicleta ao lado.
De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, a vítima gritava de dor enquanto aguardava o socorro, com suspeita de fratura em um dos braços.
Vítima foi levada para a Santa Casa
Populares que presenciaram o acidente prestaram apoio ao motociclista e permaneceram ao lado dele até a chegada da equipe de resgate.
O motoboy foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca.
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