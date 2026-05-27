Moradores do Jardim Paineiras, na região norte de Franca, voltaram a registrar a presença de cavalos soltos pelas ruas do bairro. Na madrugada desta quarta-feira, 27, três animais foram flagrados revirando lixo das lixeiras e espalhando sujeira pela via.

As imagens foram registradas pelo morador Samuel Ferreira, que afirma conviver frequentemente com o problema na região.

Segundo ele, a situação preocupa principalmente pelo risco de acidentes. Há cerca de três meses, Samuel bateu em um cavalo na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do bairro, e teve o carro destruído.