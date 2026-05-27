Moradores do Jardim Paineiras, na região norte de Franca, voltaram a registrar a presença de cavalos soltos pelas ruas do bairro. Na madrugada desta quarta-feira, 27, três animais foram flagrados revirando lixo das lixeiras e espalhando sujeira pela via.
As imagens foram registradas pelo morador Samuel Ferreira, que afirma conviver frequentemente com o problema na região.
Segundo ele, a situação preocupa principalmente pelo risco de acidentes. Há cerca de três meses, Samuel bateu em um cavalo na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do bairro, e teve o carro destruído.
De acordo com o morador, outra motorista também teria atingido o mesmo animal no mesmo dia. “Eles sobem para a pista”, afirmou Samuel.
Região tem áreas rurais próximas
A região dos bairros Jardim Paineiras e São Domingos concentra áreas de pastagem e propriedades rurais próximas ao perímetro urbano.
A suspeita é de que os animais pertençam a propriedades da região e circulem livremente pelas ruas e rodovias próximas.
A responsabilidade pela posse e guarda de animais soltos é dos proprietários.
Prefeitura orienta moradores a denunciarem
A Prefeitura de Franca mantém canais abertos para denúncias envolvendo animais de grande porte soltos em vias públicas ou em situação de maus-tratos.
As solicitações podem ser feitas pelos telefones e WhatsApp do Canil Municipal, no número (16) 3727-0592, ou pela Guarda Civil Municipal, nos números (16) 3706-6515 e 153.
O serviço de recolhimento é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura, acionada após o recebimento das solicitações pelos canais oficiais.
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