27 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Idoso e motociclista ficam feridos em atropelamento em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima é socorrido por agentes do Samu
Vítima é socorrido por agentes do Samu

Um atropelamento registrado na manhã desta quarta-feira, 27, deixou duas pessoas feridas na avenida Abrahão Brickmann, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, um idoso atravessava a via quando acabou sendo atingido por uma motocicleta ainda no meio da travessia.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo. As duas vítimas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento das equipes de emergência.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que compareceu ao local para prestar socorro.

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

De acordo com testemunhas, o idoso sofreu trauma na cabeça, apresentava sangramento ativo e reclamava de fortes dores no ombro.

O motociclista também ficou ferido e relatava dores generalizadas pelo corpo após a queda provocada pela batida.

Após os primeiros atendimentos, os dois foram imobilizados pelas equipes de resgate e encaminhados para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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