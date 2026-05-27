Um atropelamento registrado na manhã desta quarta-feira, 27, deixou duas pessoas feridas na avenida Abrahão Brickmann, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, um idoso atravessava a via quando acabou sendo atingido por uma motocicleta ainda no meio da travessia.
Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo. As duas vítimas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento das equipes de emergência.
Populares que presenciaram o acidente acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que compareceu ao local para prestar socorro.
Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico
De acordo com testemunhas, o idoso sofreu trauma na cabeça, apresentava sangramento ativo e reclamava de fortes dores no ombro.
O motociclista também ficou ferido e relatava dores generalizadas pelo corpo após a queda provocada pela batida.
Após os primeiros atendimentos, os dois foram imobilizados pelas equipes de resgate e encaminhados para atendimento médico.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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