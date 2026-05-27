Um atropelamento registrado na manhã desta quarta-feira, 27, deixou duas pessoas feridas na avenida Abrahão Brickmann, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, um idoso atravessava a via quando acabou sendo atingido por uma motocicleta ainda no meio da travessia.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo. As duas vítimas ficaram caídas no asfalto aguardando atendimento das equipes de emergência.