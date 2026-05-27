A noite dessa terça-feira, 26, marcou um novo passo na carreira da dupla sertaneja francana Caique & Guilherme. Formada em 2022, a dupla gravou o EP “Rolé Aleatório” durante um evento aberto ao público em frente a um bar no Parque São Jorge, em Franca.

A gravação reuniu centenas de pessoas e superou a expectativa dos artistas, que esperavam cerca de 200 participantes. Segundo a dupla, aproximadamente 800 pessoas acompanharam o evento.

O novo projeto reúne quatro faixas em formato pout-pourri - sequência de músicas em uma única canção - com sucessos conhecidos do sertanejo.