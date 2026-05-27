A noite dessa terça-feira, 26, marcou um novo passo na carreira da dupla sertaneja francana Caique & Guilherme. Formada em 2022, a dupla gravou o EP “Rolé Aleatório” durante um evento aberto ao público em frente a um bar no Parque São Jorge, em Franca.
A gravação reuniu centenas de pessoas e superou a expectativa dos artistas, que esperavam cerca de 200 participantes. Segundo a dupla, aproximadamente 800 pessoas acompanharam o evento.
O novo projeto reúne quatro faixas em formato pout-pourri - sequência de músicas em uma única canção - com sucessos conhecidos do sertanejo.
Entre as músicas escolhidas estão “Querendo Te Amar”, “Tem Nada a Ver”, “Te Cuida Coração” e “Vou Fazer Pirraça”. O repertório também inclui canções como “Me Esqueça”, “Só Falta Você”, “Essa Paixão Me Machucou”, “O Que Tiver Que Vir Virá”, “Preciso Te Encontrar”, “Tarde Demais”, “Duas Vezes Você”, “Como Um Anjo” e o medley “1, 2, 3”, “Acidente de Amor” e “Apaziguar”.
Evento reuniu artistas de Franca
Segundo Caique, a proposta do “Rolé Aleatório” era justamente criar um ambiente descontraído e reunir diferentes públicos.
“A ideia do ‘Rolé Aleatório’ era juntar a galera mais aleatória possível, e deu muito certo. A gente esperava cerca de 200 pessoas e acabou reunindo aproximadamente 800. Foi um sucesso”, afirmou.
A gravação também contou com participações especiais de artistas de Franca, entre eles Nathan & Eduardo e Bruno Nunes & Eduarda.
EP será lançado nas plataformas digitais
De acordo com a dupla, a realização do projeto foi possível após o crescimento da carreira em apresentações particulares e pelo apoio recebido ao longo dos últimos anos.
Entre os incentivadores do EP, está a empresária Thaynâ Alves, que acompanhou um dos shows da dupla e passou a apoiar a gravação do projeto.
A expectativa é de que o EP “Rolé Aleatório” seja lançado em breve nas plataformas de streaming e nas redes sociais da dupla.
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