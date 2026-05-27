Uma adolescente ficou ferida após sofrer uma queda de patinete na noite desta terça-feira, 26, na rua das Ciências, no bairro Parque dos Lima, em Franca.

Segundo testemunhas, a jovem trafegava pela via quando passou por um buraco na pista, perdeu o controle do patinete e caiu com força no asfalto.

Com o impacto, a adolescente sofreu diversas escoriações e ficou bastante abalada no local. Moradores e pessoas que passavam pela região relataram que a vítima chorava muito após a queda.