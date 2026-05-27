27 de maio de 2026
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PARQUE DOS LIMAS

Buraco em rua causa acidente com adolescente em patinete

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Resgate do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a menina
Resgate do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a menina

Uma adolescente ficou ferida após sofrer uma queda de patinete na noite desta terça-feira, 26, na rua das Ciências, no bairro Parque dos Lima, em Franca.

Segundo testemunhas, a jovem trafegava pela via quando passou por um buraco na pista, perdeu o controle do patinete e caiu com força no asfalto.

Com o impacto, a adolescente sofreu diversas escoriações e ficou bastante abalada no local. Moradores e pessoas que passavam pela região relataram que a vítima chorava muito após a queda.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu para prestar os primeiros socorros à adolescente.

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