O principal suspeito de matar Sandra Maria Alves, de 58 anos, com três tiros dentro da residência dela, no bairro Abadia, em Uberaba (MG), se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira, 25, em Franca, e afirmou estar arrependido do crime.

Identificado como Edvard Rodrigues Ferreira, de 62 anos, ele é investigado por feminicídio ocorrido na tarde do domingo, 17. Segundo as investigações iniciais, Edvard não aceitava o fim do relacionamento, encerrado há cerca de três meses. Familiares da vítima relataram que Sandra vinha sofrendo pressão psicológica, além de mensagens ofensivas e comportamento agressivo por parte do ex-companheiro.

Crime aconteceu dentro da casa da vítima

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ouviram gritos de socorro seguidos por disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram Sandra caída no corredor da residência.