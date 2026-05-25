O principal suspeito de matar Sandra Maria Alves, de 58 anos, com três tiros dentro da residência dela, no bairro Abadia, em Uberaba (MG), se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira, 25, em Franca, e afirmou estar arrependido do crime.
Identificado como Edvard Rodrigues Ferreira, de 62 anos, ele é investigado por feminicídio ocorrido na tarde do domingo, 17. Segundo as investigações iniciais, Edvard não aceitava o fim do relacionamento, encerrado há cerca de três meses. Familiares da vítima relataram que Sandra vinha sofrendo pressão psicológica, além de mensagens ofensivas e comportamento agressivo por parte do ex-companheiro.
Crime aconteceu dentro da casa da vítima
De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ouviram gritos de socorro seguidos por disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram Sandra caída no corredor da residência.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
Imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação mostram Edvard nas proximidades da casa pouco antes do crime. Minutos depois, ele aparece correndo e entrando em um Hyundai HB20 branco, deixando o local em alta velocidade.
Perícia encontrou sinais de luta corporal
A perícia técnica identificou sinais de luta corporal e diversos objetos quebrados dentro da residência, indicando que Sandra tentou se defender antes de ser atingida pelos disparos.
O caso gerou forte repercussão nas redes sociais e revolta entre moradores da região, reacendendo o debate sobre os casos de feminicídio no Brasil.
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