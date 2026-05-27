27 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 27, em Franca:

Nome: Ireni Sabino da Silva 
Idade: 75 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Ricardo César do Nascimento
Idade: 63 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

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