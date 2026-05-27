Veja o obituário desta quarta-feira, 27, em Franca:
Nome: Ireni Sabino da Silva
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Ricardo César do Nascimento
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
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