Veja o obituário desta quarta-feira, 27, em Franca:

Nome: Ireni Sabino da Silva

Idade: 75 anos

Local do velório: São Vicente, sala 6

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Ricardo César do Nascimento

Idade: 63 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h