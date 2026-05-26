O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Brasília por 71 a 69 na noite desta terça-feira, 26, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo jogo 4 da semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a série ficou empatada em 2 a 2, e a vaga na final será decidida nesta quinta-feira, 28, às 20h, novamente no Pedrocão.

O Franca começou melhor e abriu o placar com Mineiro. O Brasília respondeu apenas após três minutos, com uma cesta de três pontos de Beller. Em um início marcado por erros ofensivos dos dois lados, a equipe do Distrito Federal conseguiu crescer na partida, virou o placar e fechou o primeiro quarto em vantagem: 17 a 10.

No segundo período, o Brasília ampliou a diferença para 11 pontos com uma sequência de bolas de três. A reação francana veio ainda antes do intervalo. O time comandado por Helinho Garcia conseguiu reduzir a desvantagem para apenas dois pontos ao vencer o quarto por 20 a 15.

Final dramático no Pedrocão