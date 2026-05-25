A morte do jovem Arthur Amorim Boraschi, de 18 anos, completa um ano nesta segunda-feira, 25, ainda marcada pela dor da família e pelas lembranças deixadas entre amigos e pessoas próximas. Arthur morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia Anna Tereza Rosa Rodrigues Alves, no km 1, próximo a Restinga, durante a madrugada de 25 de maio de 2025.

A mãe do jovem, Shirley Amorim, afirma que ainda enfrenta dificuldades para lidar com a perda e mantém viva a memória do filho dentro de casa.

Caso relembra alerta do Maio Amarelo

O caso volta a ganhar repercussão justamente durante o movimento Maio Amarelo, campanha internacional voltada à conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito.