A campanha Franca Tem Voz reuniu, na tarde desta terça-feira, 26, presidentes de partidos, coordenadores de campanha e pré-candidatos a deputado estadual e federal para apresentar os próximos passos do projeto. O encontro foi realizado no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e detalhou duas frentes da cobertura eleitoral: a publicação de vídeos semanais com os pré-candidatos debatendo temas relevantes para a cidade e a realização de sabatinas individuais.

A apresentação dos projetos contou com a presença de representantes dos pré-candidatos a deputado federal Cynthia Milhim (MDB), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (PSOL), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rocha (União), Mariana Negri (PT) e Sidney Elias (Novo).

Também participaram integrantes das equipes dos pré-candidatos a deputado estadual Alexandre Tabah (Novo), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Rinoceronte (PSDB), Marcos Ferreira (PSB) e Sérgio Granero (Republicanos).