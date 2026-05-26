A campanha Franca Tem Voz reuniu, na tarde desta terça-feira, 26, presidentes de partidos, coordenadores de campanha e pré-candidatos a deputado estadual e federal para apresentar os próximos passos do projeto. O encontro foi realizado no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e detalhou duas frentes da cobertura eleitoral: a publicação de vídeos semanais com os pré-candidatos debatendo temas relevantes para a cidade e a realização de sabatinas individuais.
A apresentação dos projetos contou com a presença de representantes dos pré-candidatos a deputado federal Cynthia Milhim (MDB), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (PSOL), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rocha (União), Mariana Negri (PT) e Sidney Elias (Novo).
Também participaram integrantes das equipes dos pré-candidatos a deputado estadual Alexandre Tabah (Novo), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Rinoceronte (PSDB), Marcos Ferreira (PSB) e Sérgio Granero (Republicanos).
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, abriu o evento. Em seguida, o jornalista e diretor do Portal GCN/Sampi, Corrêa Neves Jr., apresentou os próximos passos da campanha e explicou como irão funcionar os dois projetos.
Vídeos semanais
Os pré-candidatos poderão apresentar semanalmente suas propostas e posicionamentos sobre temas considerados relevantes para a população. No caso dos postulantes à Câmara Federal, a equipe de reportagem do GCN enviará uma pergunta até às 10h das segundas-feiras. As respostas deverão ser encaminhadas em vídeo, com duração máxima de 45 segundos, até às 15h do mesmo dia. O material será reunido em uma publicação única no Instagram do GCN, acompanhada de texto jornalístico divulgado às terças-feiras.
Para os pré-candidatos a deputado estadual, o formato será o mesmo, com alteração apenas nos dias de envio e publicação. As perguntas serão encaminhadas às quartas-feiras, às 10h, com prazo para resposta até às 15h. Os vídeos e o conteúdo jornalístico serão publicados às quintas-feiras.
Segundo as regras apresentadas pela organização, serão automaticamente desconsiderados os vídeos fora do formato estabelecido (vertical, em plano fechado), com número eleitoral de campanha, presença de terceiros enquadrados ou duração acima do limite permitido.
Os candidatos que não enviarem o material dentro do prazo terão registrado que optaram por não se posicionar sobre o tema proposto ou que não manifestaram opinião sobre a questão apresentada.
Sabatinas
Após a etapa de homologação das candidaturas partidárias, prevista para agosto de 2026, o projeto Franca Tem Voz dará início às sabatinas individuais com os candidatos confirmados. As entrevistas terão duração entre 20 e 30 minutos, com o tempo exato definido de acordo com o número total de participantes homologados.
As gravações serão realizadas no auditório da Acif e conduzidas por Corrêa Neves Jr. Os encontros acontecerão ao longo de uma semana, nos períodos da tarde e da noite, com agendamento prévio conforme a disponibilidade das campanhas e da organização.
A ordem de exibição das sabatinas será definida posteriormente por meio de sorteio. O conteúdo será divulgado na programação da Difusora AM 1030 e no Portal GCN.
O que acharam os representantes e pré-candidatos?
A pré-candidata à deputada federal, Cynthia Milhim, classificou a reunião como “esclarecedora”, lamentou o número elevado de possíveis candidatos e enalteceu a iniciativa. “Nós temos um cenário de muitos candidatos, tanto a estadual quanto a federal, o que dificulta bastante termos sabatina ao vivo com todos os candidatos falando. Mas eu achei fantástica a estratégia que o Junior traz, que a Difusora traz para nós, trabalhando esses vídeos semanais, porque, veja, a população vai poder, semanalmente, entender o que cada um dos candidatos pensa”.
Gilson de Souza Júnior, representando seu pai, o ex-prefeito e pré-candidato ao Congresso, Gilson de Souza, descreveu o encontro como “muito produtivo”. “Trata-se da oportunidade de que os pré-candidatos da nossa cidade, aqui da região, possam apresentar suas propostas, seus planos de governo e, quem sabe, futuramente, possam representar a cidade”.
A presidente do diretório municipal do PSOL, Isabella Uehara, elogiou o espaço aberto aos pré-candidatos e defendeu maior tempo de sabatina para que Guilherme Cortez possa apresentar à população suas opiniões e propostas. “A oportunidade de semanalmente estar dialogando com as pessoas e de estar colocando a posição dele (Cortez) sobre os temas será muito boa. E acho que sobre a sabatina, eu espero que seja um tempo maior de fala”.
João Rocha, que pretende concorrer a deputado federal, enfatizou a importância de os eleitores acompanharem as propostas dos candidatos para fazer escolhas informadas nas urnas. “Eu acho que é uma oportunidade para a população tomar conhecimento das nossas propostas, daquilo que nós pensamos, de assuntos que são importantes para Franca e região”.
Para Carlos Amorim, coordenador de campanha de Mariana Negri, essa é uma “oportunidade de ouro”. “É um espaço de qualidade, onde eles poderão ser demandados a respeito de questões que são caras para o município e de ter a oportunidade de explicar para a população o que eles pensam de cada uma dessas questões”.
Sidney Elias elogiou o formato da iniciativa e afirmou que 45 segundos são suficientes para que os pré-candidatos apresentem semanalmente, de forma clara e objetiva, seus posicionamentos à população. “Um formato bem dinâmico, bem moderno, que está usando a tecnologia a favor dos candidatos, e não fica uma coisa muito massiva de cansar também o ouvinte, o eleitor”.
Alexandre Tabah, pré-candidato a deputado estadual, reforçou a necessidade de os eleitores deixarem de desperdiçar votos com candidatos de fora da região. “Chega de mandar votos de Franca e da nossa microrregião para candidatos de fora de Franca, que mandam pequenas quantias de volta para a cidade (…) tendo, pelo menos, dois estaduais e um federal, vai chover verba para ajudar na saúde, segurança e educação”.
O presidente do PSD de Franca, Pedro José Olivito Lancha, representante de Flávia Lancha, também abordou a necessidade de conscientizar o eleitorado a escolher nomes que possam genuinamente representar a região. “A iniciativa é excelente para que a gente fomente os votos ficarem dentro da cidade entre os candidatos de Franca”.
Já Marcos Ferreira, que também pretende disputar uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), cumprimentou os organizadores e enalteceu o projeto Franca Tem Voz. “Estamos comprometidos com essa campanha de fazer com que Franca seja efetivamente representada no âmbito estadual e no âmbito federal”.
Mobilização regional
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada pela Acif em conjunto com Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
A iniciativa busca fortalecer candidaturas com base eleitoral na cidade e na região, com o objetivo de ampliar a bancada paulista e garantir representação federal para defender interesses locais em Brasília (DF).
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