A taxa de homicídios no Brasil caiu para 20,1 mortes por 100 mil habitantes em 2024, segundo o Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira, 26, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ao todo, o país registrou oficialmente 42.590 homicídios no ano passado. O índice representa queda de 7,4% em relação a 2023 e é o menor registrado nos últimos 11 anos.

Na região de Franca, os números mostram diferenças entre municípios de maior porte e cidades menores. Franca registrou 18 homicídios em 2024 e taxa de 4,9 mortes por 100 mil habitantes, índice abaixo das médias estadual e nacional. O município aparece na posição 3.682 do ranking nacional.