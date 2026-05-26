Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta terça-feira, 26, na avenida Mogiana, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida.

As imagens mostram quando um carro atravessa a avenida sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Segundos depois, o motociclista surge na via e atinge a porta traseira do veículo.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao chão. O acidente aconteceu nas proximidades do batalhão da Polícia Militar.