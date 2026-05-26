26 de maio de 2026
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SOBREVIVEU

Impressionante: câmera flagra motoqueiro 'voando' após batida

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Momento em que motociclista voa sobre carro
Momento em que motociclista voa sobre carro

Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta terça-feira, 26, na avenida Mogiana, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida.

As imagens mostram quando um carro atravessa a avenida sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Segundos depois, o motociclista surge na via e atinge a porta traseira do veículo.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao chão. O acidente aconteceu nas proximidades do batalhão da Polícia Militar.

O motociclista foi socorrido por uma unidade de saúde e encaminhado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

Polícia registrou ocorrência

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para atendimento da ocorrência e registro do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

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