Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na manhã desta terça-feira, 26, na avenida Mogiana, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida.
As imagens mostram quando um carro atravessa a avenida sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Segundos depois, o motociclista surge na via e atinge a porta traseira do veículo.
Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao chão. O acidente aconteceu nas proximidades do batalhão da Polícia Militar.
O motociclista foi socorrido por uma unidade de saúde e encaminhado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.
Polícia registrou ocorrência
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para atendimento da ocorrência e registro do acidente.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
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