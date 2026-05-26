Um idoso ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira, 26, no cruzamento das ruas Monsenhor Rosa e Oscar Basilino Santos, em frente à Casa da Cultura, no centro de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima atravessa pela faixa de pedestres e é atingida por um carro que fazia conversão no cruzamento.

Com o impacto, o idoso caiu no asfalto e sofreu diversos ferimentos. A vítima recebeu os primeiros atendimentos de populares até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o idoso para um hospital da cidade.