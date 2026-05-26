Os vereadores de Franca aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira, 26, um projeto encaminhado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) que destina R$ 214 mil para ações de segurança pública no município.

O valor será aplicado no programa Atividade Delegada, por meio de convênio entre a Prefeitura de Franca e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Os recursos serão repassados ao Fundo de Manutenção da Polícia do Estado para custear despesas relacionadas à atuação de policiais militares durante horários de folga, mediante remuneração adicional. O trabalho inclui apoio em fiscalizações ligadas a normas urbanísticas, sanitárias, ambientais e de posturas municipais.