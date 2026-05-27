Motoristas que passavam pela avenida Francisco Ermando Pulicano, no bairro João Liporoni, em Franca, registraram na tarde dessa terça-feira, 26, cerca de 20 vacas cruzando a via em diferentes momentos. A presença dos animais chamou atenção e gerou preocupação devido ao risco de acidentes no local.
Um vídeo gravado por uma motorista mostra o momento em que o rebanho atravessa a avenida, obrigando veículos a reduzirem a velocidade para evitar colisões.
Moradores da região afirmam que a circulação de animais de grande porte nas proximidades é recorrente, principalmente em áreas próximas a terrenos abertos.
Canil diz que não recebeu denúncias
Procurado pela reportagem do portal GCN/Sampi, o Canil Municipal informou que não havia registro de denúncias sobre animais soltos no bairro durante a terça-feira.
O órgão reforçou que a posse e a guarda dos animais são de responsabilidade dos proprietários.
Segundo o Canil Municipal, denúncias envolvendo animais de grande porte soltos em vias públicas ou em situação de maus-tratos podem ser feitas pelos telefones e WhatsApp (16) 3727-0592 ou pela Guarda Civil, nos números (16) 3706-6515 e 153.
Serviço de recolha é terceirizado
O serviço de recolhimento de animais no município é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura, acionada após o registro das solicitações pelos canais oficiais.
A orientação é para que moradores e motoristas comuniquem imediatamente casos semelhantes, principalmente em vias de grande circulação de veículos, para evitar acidentes e garantir mais segurança no trânsito.
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