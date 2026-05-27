Motoristas que passavam pela avenida Francisco Ermando Pulicano, no bairro João Liporoni, em Franca, registraram na tarde dessa terça-feira, 26, cerca de 20 vacas cruzando a via em diferentes momentos. A presença dos animais chamou atenção e gerou preocupação devido ao risco de acidentes no local.

Um vídeo gravado por uma motorista mostra o momento em que o rebanho atravessa a avenida, obrigando veículos a reduzirem a velocidade para evitar colisões.

Moradores da região afirmam que a circulação de animais de grande porte nas proximidades é recorrente, principalmente em áreas próximas a terrenos abertos.

Canil diz que não recebeu denúncias