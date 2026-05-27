27 de maio de 2026
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Emprega Franca oferece 174 vagas de trabalho na cidade

Por Pedro Dartiba | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede do Emprega Franca, localizada em anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
Sede do Emprega Franca, localizada em anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.

Franca anunciou, nesta terça-feira, 26, a abertura de 174 vagas de emprego por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam diferentes setores e incluem funções para candidatos com escolaridade a partir do Ensino Fundamental, além de cargos que não exigem experiência comprovada.

Entre as vagas disponíveis estão funções como açougueiro, assistente de vendas, atendente, auxiliar de enfermagem, barbeiro, consultor de vendas, coordenador de eventos, gerente de loja e supermercado, operador de caixa, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico, encanador e fiscal de loja.

Os interessados podem consultar as vagas e realizar cadastro pelo site oficial do programa, disponível no portal da Prefeitura de Franca.

Atendimento presencial segue disponível

Também é possível comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca, localizada em anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo impresso ou em formato PDF.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.

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