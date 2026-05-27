Franca anunciou, nesta terça-feira, 26, a abertura de 174 vagas de emprego por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam diferentes setores e incluem funções para candidatos com escolaridade a partir do Ensino Fundamental, além de cargos que não exigem experiência comprovada.

Entre as vagas disponíveis estão funções como açougueiro, assistente de vendas, atendente, auxiliar de enfermagem, barbeiro, consultor de vendas, coordenador de eventos, gerente de loja e supermercado, operador de caixa, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico, encanador e fiscal de loja.

Os interessados podem consultar as vagas e realizar cadastro pelo site oficial do programa, disponível no portal da Prefeitura de Franca.

Atendimento presencial segue disponível