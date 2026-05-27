Os serviços de asfaltamento da rua José Ovídio de Assis, em Franca, seguem em andamento e devem ser concluídos até esta quarta-feira, 27, segundo a Prefeitura. A via dá acesso lateral à avenida São Vicente e ao novo Hospital Estadual, cuja inauguração está prevista para quinta-feira, 28.

Além da pavimentação, a Prefeitura executou obras de drenagem no local para melhorar o escoamento de água e facilitar o trânsito na região.

De acordo com a administração municipal, a intervenção incluiu instalação de galerias pluviais, abertura e construção de caixas de contenção na parte mais baixa da via.