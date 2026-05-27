Os serviços de asfaltamento da rua José Ovídio de Assis, em Franca, seguem em andamento e devem ser concluídos até esta quarta-feira, 27, segundo a Prefeitura. A via dá acesso lateral à avenida São Vicente e ao novo Hospital Estadual, cuja inauguração está prevista para quinta-feira, 28.
Além da pavimentação, a Prefeitura executou obras de drenagem no local para melhorar o escoamento de água e facilitar o trânsito na região.
De acordo com a administração municipal, a intervenção incluiu instalação de galerias pluviais, abertura e construção de caixas de contenção na parte mais baixa da via.
A proposta é garantir melhores condições de tráfego e evitar problemas relacionados ao acúmulo de água, principalmente em períodos de chuva.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) acompanhou os serviços e afirmou que a obra representa um investimento importante para a mobilidade urbana da região.
Segundo ele, a melhoria deve facilitar o deslocamento da população, especialmente com o início das atividades do Hospital Estadual.
Localizado na avenida São Vicente, o novo hospital ocupa uma área institucional cedida pela Prefeitura.
A unidade contará com 225 leitos distribuídos entre Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria e UTIs Pediátrica e Adulta. Os investimentos na estrutura superam R$ 150 milhões.
Cidade mantém obras na área da saúde
Além do Hospital Estadual, a Prefeitura também executa outras obras na área da saúde em diferentes regiões da cidade.
Estão em construção três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nos bairros Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Santa Terezinha.
Também seguem em andamento as obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) e do CAPS Infantil, ambos no Jardim Botânico.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.