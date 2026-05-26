Acidentes de trânsito têm se tornado frequentes no cruzamento das ruas Simão Caleiro e Homero Pacheco Alves, no Centro de Franca. A sequência de colisões preocupa moradores da região, e câmeras de segurança flagraram dois acidentes em dias próximos: um no sábado, 23, e outro na segunda-feira, 25.
As imagens, enviadas ao portal GCN/Sampi, mostram situações semelhantes nas duas ocorrências. Em ambos os casos, um dos veículos avança a via e atinge outro carro que seguia pela preferencial.
Apesar da força dos impactos, os acidentes provocaram apenas danos materiais e nenhum dos motoristas ficou ferido.
Moradores relatam acidentes constantes
Segundo moradores da região, as colisões têm ocorrido com frequência no cruzamento e já provocam preocupação entre quem passa diariamente pelo local.
Os relatos apontam que imprudência, excesso de velocidade e dificuldades de visibilidade em alguns pontos da via estão entre os fatores que contribuem para os acidentes.
O intenso fluxo de veículos nas duas ruas também aumenta o risco de novas ocorrências, principalmente em horários de maior movimento.
Registros feitos na última sexta-feira, 22, e nesta segunda-feira, 25, reforçam, segundo moradores, que os acidentes têm se repetido nos últimos meses.
Diante da situação, eles cobram mais conscientização dos motoristas e medidas que possam melhorar a segurança no trânsito no cruzamento.
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