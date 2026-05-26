Acidentes de trânsito têm se tornado frequentes no cruzamento das ruas Simão Caleiro e Homero Pacheco Alves, no Centro de Franca. A sequência de colisões preocupa moradores da região, e câmeras de segurança flagraram dois acidentes em dias próximos: um no sábado, 23, e outro na segunda-feira, 25.

As imagens, enviadas ao portal GCN/Sampi, mostram situações semelhantes nas duas ocorrências. Em ambos os casos, um dos veículos avança a via e atinge outro carro que seguia pela preferencial.

Apesar da força dos impactos, os acidentes provocaram apenas danos materiais e nenhum dos motoristas ficou ferido.

Moradores relatam acidentes constantes