Os microempreendedores individuais (MEIs) têm até este domingo, 31, para entregar a Declaração Anual de Faturamento (DASN-Simei) referente ao ano-calendário de 2025. A obrigação vale para todos os empresários que foram optantes pelo Simei em qualquer período do ano passado, inclusive aqueles que não registraram faturamento no período. Em Franca, onde atualmente há 40.692 MEIs ativos, a entrega fora do prazo gera multa automática e a Prefeitura oferece atendimento gratuito para auxiliar os contribuintes.

A declaração pode ser feita pelo aplicativo MEI ou pelo Portal Gov.br do Simples Nacional. Para quem tiver dúvidas ou precisar de ajuda no preenchimento, a Sala do Empreendedor atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no térreo da Prefeitura de Franca, na rua Frederico Moura, 1.517, Cidade Nova. O responsável pelo CNPJ deve apresentar documento pessoal com foto, o número do CNPJ e as informações sobre o faturamento registrado em 2025.

Segundo as orientações divulgadas, mesmo os microempreendedores que não tiveram receita ao longo do ano precisam enviar a declaração dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal. O procedimento é obrigatório para a regularização fiscal do MEI e serve para informar o faturamento bruto anual da empresa.